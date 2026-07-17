Amicaux : Rennes dompte Guingamp, Le Havre chute contre Amiens

Amiens, désormais en Ligue 3, a signé une victoire de prestige en préparation en s’imposant sur le terrain du Havre, pensionnaire de Ligue 1. Si Ndiaye avait ouvert le score pour les Normands (14e), les visiteurs ont renversé la rencontre grâce à des réalisations de Colin (22e) et Doucet (24e).

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De son côté, Rennes a dicté sa loi contre Guingamp. Après l’ouverture du score de Soumaré, les Rennais ont craqué : Kielt égalisant pour les visiteurs. Dans la foulée, Lepaul a finalement redonné l’avantage au SRFC avant une ultime réalisation de Cissé en fin de rencontre. Score final : 3-1.

Les matchs amicaux du jour :

Le Havre 1 - 2 Amiens

Rennes 3 - 1 Guingamp