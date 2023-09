OL : le communiqué incendiaire des Bad Gones

La suite après cette publicité

Décidément, l’OL est en crise à tous les étages. Alors que rien ne va plus sur le terrain après un début de saison historiquement cataclysmique, les supporters lyonnais n’ont clairement pas goûté aux récentes performances de leur équipe. Alors qu’une bronca a été réservée à Bradley Barcola hier lors de la gifle reçue par le PSG (4-1), une scène surréaliste a également eu lieu à l’issue de la rencontre. Tous regroupés devant le Virage Nord, les joueurs rhodaniens ont reçu un sermon tant poignant qu’inapproprié de la part du capo du virage.

Et alors que cette soufflante risque bien d’avoir déjà fait écho dans les cerveaux des joueurs lyonnais, les Bad Gones en ont remis une couche ce lundi soir. En effet, dans un communiqué paru sur leur page Facebook, ces derniers ont allumé le comportement de plusieurs joueurs mais ils ont particulièrement pris en grippe les trois jeunes joueurs partis ces dernières mois : «Lukeba et Barcola, où est votre dignité et votre respect lorsque quelques semaines après avoir clamé l’amour de votre club et du prétendu chemin qu’il vous restait à faire sous ce maillot, vous succombez comme par magie aux sirènes sonnantes et trébuchantes d’un autre club ? Vous jouez la carte des Lyonnais de cœur ? Vous n’êtes que des Lyonnais de papier que notre mémoire oubliera au plus vite, sans pardonner votre manque de respect. (…) Nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer les bancs de touche.»

Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc également ciblés

Après ces propos crus contre trois des anciens chouchous du Groupama Stadium, le groupe de supporters le plus populaire entre Saône et Rhône a également fustigé la guerre Textor-Aulas qu’ils jugent contre-productive pour le club : «Nos dirigeants d’hier et d’aujourd’hui règlent leurs comptes en jouant à celui qui pisse le plus loin. (…) Quelle honte de bafouer l’honneur du club, de s’afficher ainsi telle une vulgaire télénovela.»

Sur la sellette après un début de saison compliqué, Laurent Blanc en a également pris pour son grade. Le technicien cévenol, qui pourrait être débarqué dans les prochains jours, a été sévèrement taclé par ces supporters. Ces derniers, dans le communiqué, lui reprochent notamment d’avoir un investissement loin d’être évident et d’être l’auteur d’un management pour le moins surprenant. Alors que la trêve internationale arrive à point nommé à Lyon, nul doute que ce communiqué cinglant des Bad Gones devrait créer encore de nouvelles secousses à Lyon…