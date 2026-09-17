Yannick Cahuzac dévoile son plan pour relancer la machine RC Lens

La dernière fois que les suiveurs du Racing Club de Lens se sont présentés au centre d’entraînement, ils ont fait face à Dino Toppmöller. Quelques jours plus tard, l’Allemand a disparu des radars après certains désaccords avec sa direction. Pour le remplacer, les Nordistes ont fait appel à une solution en interne, à savoir Yannick Cahuzac. Arrivé en tant que simple adjoint, il a pris du galon en étant nommé à la tête de l’équipe. Et pas en tant qu’intérimaire. «Quand on donne notre confiance, c’est difficile de la limiter dans le temps. Il n’y a pas de notion d’intérim. Aujourd’hui, il est entraîneur de l’équipe première. Il a le match contre Monaco puis une trêve de 3 semaines qui arrivent. Il n’y a pas de limitation de temps», a assuré le Directeur Général Benjamin Parrot ce jeudi.

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Cahuzac revient sur le départ de Toppmöller

De quoi rassurer Cahuzac qui va donc avoir du temps pour travailler ainsi que la confiance de ses dirigeants. Face aux journalistes, le natif d’Ajaccio a évoqué cette situation particulière. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «J’ai vécu tout ça avec beaucoup d’intensité. Il y a eu des décisions qui ont été prises par le club et ma nomination en tant que coach. Mais ensuite, très vite focus sur le match de vendredi, très important pour l’équipe et le club.» Il est revenu sur le départ de Toppmöller. «On a senti quelque chose qui n’allait pas forcément compte tenu des contenus et performances affichés l’an dernier, on a senti qu’il y a quelque chose qui ne prenait pas. On n’a pas réussi à créer cette passerelle avec le nouveau staff.»

Le nouvel homme fort de Lens a aussi dû faire face à certains sous-entendus concernant sa proximité avec Jean-Louis Leca, qui aurait favorisé sa promotion. Cahuzac a été très clair sur le sujet. «Non (ça ne m’agace pas qu’on me réduise à ça), mais ça me déçoit pour l’institution, pour le RC Lens. Jean-Louis n’est pas le seul aux commandes, il y a des gens au-dessus de lui. Il n’est pas fou, il ne prendrait pas quelqu’un qui n’a pas de compétence. Ça me déçoit plus par rapport au club que par rapport à moi, moi je suis concentré sur mes objectifs.» Le technicien de 41 ans ne possède pas encore le diplôme pour coacher en Ligue 1. Lens devra donc s’acquitter d’une amende de 25 000 euros par rencontre.

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Il évoque son nouveau rôle

«Je suis vraiment concentré sur vendredi mais je pense qu’après le match on va prendre le temps de se poser avec ma direction pour parler de comment s’organiser pendant mes absences (…) Ça va être une année chargée. Si je suis là, c’est que je me sens prêt. Est-ce que j’estime être un entraîneur numéro un? Aujourd’hui, je pense que je n’ai pas le package. Tout ce qui est média, communication, ce n’est pas ce que j’aime le plus. Je suis un entraîneur en formation, je suis dans mon BEPF. Je ne m’estime pas encore comme un entraîneur n°1, je pense que je suis en train de le devenir», a commenté Cahuzac qui ensuite évoqué ses premiers pas avec le groupe en tant que n°1.

«Comme je l’ai dit après l’entraînement d’aujourd’hui, je les ai félicités car ce n’est jamais évident de vivre ces moments-là. J’ai trouvé un groupe très impliqué, travailleur, ce qui était déjà le cas auparavant. On a beaucoup travaillé défensivement et sur notre animation off pour donner un maximum de repères au groupe». Ensuite, il en a dit un peu plus sur ce qu’il compte mettre en place pour repartir de l’avant. «Je connais le club sur le bout des doigts, les valeurs, l’ADN, pas mal de joueurs, j’étais dans le staff avant. Je pense avoir pas mal d’avantages pour redresser l’équipe (…) Les principes lensois font partie de mes principes. J’ai été bercé par Franck (Haise) qui m’a beaucoup apporté tactiquement. J’aime avoir la possession, être intense, ça fait partie de l’ADN de ce club.»

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Le nouveau coach a déjà des idées

Il ajoute : je vais vivre le match beaucoup plus sereinement que quand j’étais joueur. On est quand même moins acteur sur le banc. Puis, il a parlé de la défense, l’un des chantiers prioritaires. «Oui, être costaud défensivement ça donne beaucoup de confiance. Il y a aussi l’animation offensive, on peut souvent se faire transpercer. C’est aussi important pour avoir un bon équilibre. Pour moi le système ça ne veut rien dire, c’est l’animation qu’on met dedans. Je suis façonné à une défense à trois et je resterai là-dedans. Ce sera sûrement le cas demain soir face à Monaco. Saud est toujours en réathlétisation. Jean-Clair, il reprend son rythme petit à petit, il a eu une préparation tronquée. Monaco est une grande équipe mais il n’y a jamais de bon moment pour commencer. Je suis content de jouer une équipe de cette qualité. Ils ont pas mal de forces mais aussi des faiblesses.»

Après ce premier acte, Yannick Cahuzac pourra profiter d’un peu de temps durant la trêve internationale pour mettre les choses plus tranquillement en place. «Cette trêve tombe bien. Cela va nous permettre de bien travailler. On va voir le nombre de sélectionnés mais elle arrive plus ou moins au bon moment. Il y a un match amical qui est prévu, on verra si on le jouera en fonction du nombre de joueurs qu’on aura. On va pouvoir ancrer pas mal de principes.» En attendant, toutes les troupes vont devoir vite se mettre au diapason pour faire un joli coup face à l’AS Monaco demain soir à 20h45 au stade Louis II.