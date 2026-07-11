Coupe du Monde 2026 : les nouvelles prévisions météorologiques pour Norvège-Angleterre

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l’Angleterre, prévu samedi à Miami, les dernières prévisions météo se veulent plutôt rassurantes. Malgré des informations évoquant un possible report du coup d’envoi en raison d’un risque d’orages, les organisateurs maintiennent pour l’instant la rencontre à l’horaire prévu. La température devrait atteindre environ 33°C au moment du match, dans des conditions marquées par une forte chaleur et une humidité élevée.

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Selon les données du National Weather Service, la probabilité de pluie est estimée à 33 %, tandis que le risque d’orages reste limité, autour de 6 %. La FIFA appliquera néanmoins son protocole habituel en cas de foudre détectée à proximité du stade, avec une interruption immédiate de la rencontre si nécessaire. Sauf évolution défavorable des conditions dans les prochaines heures, Norvège-Angleterre devrait donc se dérouler normalement au Hard Rock Stadium de Miami.