Barça : Lamine Yamal se moque du Real Madrid

Il n’a que 17 ans, mais Lamine Yamal a déjà une confiance XXL. Favori pour le Ballon d’Or 2025 avec Ousmane Dembélé, le joueur du FC Barcelone n’hésite pas non plus à titiller le Real Madrid quand il en a envie. Et c’est ce qu’il a fait dans un des épisodes du documentaire Inside Barça 24/25.

«Détruire le Real Madrid est toujours quelque chose de très spécial, quelque chose dont tu rêves depuis que tu es gamin. (…) L’équipe est très compétitive, nous l’avons prouvé. (…) Dans le Clasico, tu as une motivation supplémentaire, et nous avons laissé les Merengues sans toucher le ballon pendant 25 minutes dans notre propre moitié de terrain», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Goal.