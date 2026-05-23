Ligue des Champions : la sortie remarquée de Mikel Arteta avant de défier le PSG

C’est fait, Arsenal a mis fin à 22 ans d’attente. Le club anglais a été sacré dès mardi soir, sans jouer, profitant simplement du match nul de Manchester City sur la pelouse de Bournemouth (1-1). Leader la majorité du temps cette saison, le club de Londres mérite son titre, surtout qu’il tournait autour depuis plusieurs années maintenant. Cette fois-ci, ce fut la bonne. « J’ai imaginé gagner ce titre à de nombreuses reprises, rejoue Mikel Arteta dans un entretien à Sky Sports. Mais cette fois-ci, plus que jamais, il y avait quelque chose. J’ai beaucoup visualisé les choses ces derniers mois ».

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« Je pouvais fermer les yeux et je pouvais visualiser cette image. C’était différent des autres saisons », poursuit le technicien des Gunners, qui a vraiment commencé à croire en la victoire « vers mars-avril ». Dès mardi soir, des milliers de fans se sont réunis devant l’Emirates Stadium pour célébrer ce 14e titre de Premier League de l’histoire du club. Les joueurs aussi ont fêté cela, malgré les échéances qui arrivent, le dernier match sur la pelouse de Crystal Palace dimanche, et surtout la finale de la Ligue des Champions face au PSG samedi prochain à Budapest (18h).

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«Voilà où nous en sommes actuellement, et maintenant, nous devons passer à l’étape suivante»

Declan Rice, Bukayo Saka, Jurrien Timber ou encore Eberechi Eze ont été aperçus aux premières heures du matin sortant de soirée sans que personne n’y trouve à redire. Nul doute qu’Arteta a déjà remis le contact à l’entraînement après cette parenthèse enchantée. « Voilà où nous en sommes actuellement, et maintenant, nous devons passer à l’étape suivante, et cette étape se déroulera dans sept jours à Budapest, pour aller gagner la Ligue des Champions, et nous le savons ». Le PSG en sait quelque chose : les victoires appellent les victoires et Arsenal se présentera en finale avec un sentiment de revanche sur la saison dernière qui plus est.

« Notre seul objectif maintenant est d’atteindre ce but. L’énergie est incroyable ici, avec les joueurs, avec tout le monde, car nous avons beaucoup de familles, beaucoup de gens qui se connaissent, beaucoup de gens connectés au sein et autour du club », ajoute le coach espagnol. « Vous voyez la joie, mais vous voyez aussi l’ambition. Nous avons fait cela, mais maintenant, nous voulons ceci ». Et de conclure après une aventure de 14 matchs sans défaite en C1 : « vu notre parcours en Ligue des Champions cette saison, je pense que nous devons être très confiants et croire en nos chances de la gagner ». Le PSG est prévenu.