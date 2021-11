Barça : Pedri a rechuté, Ousmane Dembélé encore trop juste

Opposé à l'Espanyol, ce samedi à 21 heures, Xavi va connaître sa première sur le banc du FC Barcelone depuis son intronisation. Un derby très attendu pour le coach espagnol et l'ensemble de ses joueurs, en difficulté depuis le début de la saison avec une triste neuvième place en Liga. Un élément d'explication peut d'ailleurs venir du nombre de blessures contractées par les barcelonais ces dernières semaines. Une véritable hécatombe. À ce titre, juste avant la trêve internationale, Sergi Barjuan, qui assurait l'intérim de Ronald Koeman évincé, avait dû se passer de Neto, Dest, Piqué, Sergi Roberto, Pedri, Braithwaite, Dembélé et Agüero. Sans parler de Nico Gonzalez, Ansu Fati et Eric Garcia, tous sortis sur blessure contre le Celta de Vigo...

Un élément que le nouveau coach barcelonais va donc devoir prendre en compte au moment d'aligner sa première composition d'équipe, qui plus est avec le fait que l’infirmerie du Barça se vide à un rythme plus lent que prévu. Dans ce sens, Esport 3 révèle, ce vendredi, que Sergi Roberto et Ousmane Dembélé, continueront d’être sur la liste des blessés pour quelques jours de plus et sont d'ores et déjà forfaits pour le derby. Blessé à la cuisse gauche, l'ailier Français ne pourra pas non plus disputer le match de Ligue des champions contre Benfica la semaine prochaine. Par ailleurs, d'après les informations de SPORT, Pedri, victime d'une rupture du quadriceps de la cuisse gauche contre le Bayern Munich le 14 septembre dernier, a rechuté et devrait être absent un mois de plus... Malgré ces absences prolongées, Xavi devra trouver le moyen de relancer la machine barcelonaise et les culés n'attendent que ça.