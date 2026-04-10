Liverpool : Arne Slot prévient le PSG

Liverpool joue gros en cette fin de saison. En Ligue des Champions, les Reds sont au bord de l’élimination après leur défaite 2-0 lors du quart de finale aller face au PSG. Et en Premier League, les hommes d’Arne Slot pointent à la cinquième place. Pour le moment, cela suffirait à participer à la prochaine édition de la C1, mais le club de la Mersey reste sous la menace de Chelsea et de Brentford. À la veille d’affronter Fulham, Slot a pleinement conscience que son équipe va devoir hausser son niveau de jeu.

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« Si l’on peut retenir quelque chose de positif de ce match contre le PSG, c’est que nous avons affronté les champions d’Europe et que nous n’étions pas à notre niveau ce soir-là, mais que dans quatre ou cinq jours, nous pourrons montrer que nous sommes bien plus compétitifs. Cela nous montre aussi que si nous voulons continuer à progresser, nous devons jouer à ce niveau en Ligue des Champions. Nous voulons y participer la saison prochaine pour montrer que nous pouvons faire encore mieux dans cette compétition, et pour cela, nous devons nous améliorer en championnat. Tous nos joueurs ne sont pas capables de disputer un autre match intense dans quelques jours, alors voyons ce que la composition nous réserve. C’est vrai que, par rapport à l’ensemble de la saison, c’est la meilleure période en termes de joueurs disponibles. Mais quand je regarde ma liste, je vois trois défenseurs blessés – Bradley, Leoni et Endo – et deux joueurs pour lesquels je m’inquiète pour demain : Gomez et Frimpong. Face au PSG, on avait le meilleur banc de toute la saison (en termes de profondeur, ndlr), mais parfois, les choses ne sont pas aussi bonnes qu’elles en ont l’air », a-t-il confié en conférence de presse.