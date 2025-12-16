Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

Le Qatar bat un record dans l’histoire de la FIFA

Qatar coupe intercontinentale @Maxppp
17/12 PSG Flamengo
18/12 Jordanie Maroc

Le Qatar s’apprête à entrer dans l’histoire du football mondial en devenant le premier pays à accueillir deux grandes finales de la FIFA sur deux jours consécutifs. La finale de la Coupe Intercontinentale se tiendra le 17 décembre, soit 24 heures avant la finale de la Coupe Arabe, illustrant la capacité du pays à organiser simultanément plusieurs événements sportifs majeurs. Cette rencontre opposera le Paris Saint-Germain, champion d’Europe, à Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, à l’Ahmad Bin Ali Stadium devant 40 000 spectateurs, tandis que le Maroc défiera la surprenante Jordanie jeudi soir pour la dernière rencontre de la Coupe Arabe.

Le PSG participe pour la première fois à cette compétition après une saison historique marquée par son premier sacre en Ligue des Champions, obtenu grâce à une victoire éclatante (5-0) face à l’Inter Milan. Porté par un collectif bien huileux sous Luis Enrique, le club parisien tentera de décrocher le titre de meilleur club mondial. De son côté, Flamengo arrive en confiance après avoir remporté le Derby des Amériques et la Challenger Cup, et vise un nouveau trophée continental pour conclure en beauté cette série de finales disputées au Qatar.

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
Coupe Arabe
PSG
Qatar
Flamengo
Maroc
Jordanie

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
Coupe Arabe Coupe Arabe
PSG Logo Paris Saint-Germain
Qatar Flag Qatar
Flamengo Logo Flamengo
Maroc Flag Maroc
Jordanie Flag Jordanie
