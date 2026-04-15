Paul Pogba : «si je peux te donner le numéro de Deschamps…»

Paul Pogba est en train de retrouver les terrains. Après être resté sur le banc contre Marseille, le champion du monde a fêté sa 4e apparition de la saison le week-end dernier lors de la lourde défaite de Monaco sur le terrain du Paris FC (4-1). Le milieu de terrain a encore besoin de continuité et de rythme mais il est sur la bonne voie. Pour le Mondial en revanche, le pari semble perdu. Lui-même a fait une croix dessus à en croire cet échange avec un supporter de l’ASM.

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«Est-ce qu’en 2026 tu rejoues la Coupe du monde?», lui demande ce dernier après avoir récupéré son autographe. «Non, et si je peux te donner le numéro de Deschamps, tu lui parles», s’est amusé à répondre le joueur de 33 ans, sur le ton de plaisanterie bien évidemment. Pogba (91 sélections, 11 buts) n’a plus rejoué avec les Bleus depuis plus de 4 ans maintenant. Sa dernière apparition remonte au 29 mars 2022 lors d’une victoire en match amical 5-0 face à l’Afrique du Sud.