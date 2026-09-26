Lamine Yamal pense mériter le Ballon d’Or depuis des années

Il est l’un des courtisans les plus crédibles au Ballon d’Or cette année. Vainqueur de la Coupe du Monde et meilleur joueur de la dernière saison de Liga, qu’il a remportée avec le Barça, Lamine Yamal peut croire à la distinction individuelle. Persuadé qu’il peut le gagner cette année, l’Espagnol de 19 ans n’hésite pas à le marteler en interview. Ce samedi, dans une interview accordée à The Guardian, le numéro 10 catalan a expliqué qu’il pense mériter le Ballon d’Or depuis un certain temps.

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« Pour être honnête, ce n’est pas seulement cette année que je suis à un niveau me permettant de remporter le Ballon d’Or, mais depuis déjà un bon moment. Tout le monde le sait ; ils savent que je me distingue des autres. Je pense que les gens se disent : "Lamine a 19 ans, il l’obtiendra un jour, donc peut-être quelqu’un d’autre cette fois-ci…" Je dois simplement gagner, gagner et gagner, et viendra le moment où il n’y aura plus aucun doute. Il y aura des gens qui m’aimeront, et d’autres qui diront : « Quel type agaçant », et ça ne me dérange pas. »