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Ballon d’Or Liga

Lamine Yamal pense mériter le Ballon d’Or depuis des années

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp

Il est l’un des courtisans les plus crédibles au Ballon d’Or cette année. Vainqueur de la Coupe du Monde et meilleur joueur de la dernière saison de Liga, qu’il a remportée avec le Barça, Lamine Yamal peut croire à la distinction individuelle. Persuadé qu’il peut le gagner cette année, l’Espagnol de 19 ans n’hésite pas à le marteler en interview. Ce samedi, dans une interview accordée à The Guardian, le numéro 10 catalan a expliqué qu’il pense mériter le Ballon d’Or depuis un certain temps.

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« Pour être honnête, ce n’est pas seulement cette année que je suis à un niveau me permettant de remporter le Ballon d’Or, mais depuis déjà un bon moment. Tout le monde le sait ; ils savent que je me distingue des autres. Je pense que les gens se disent : "Lamine a 19 ans, il l’obtiendra un jour, donc peut-être quelqu’un d’autre cette fois-ci…" Je dois simplement gagner, gagner et gagner, et viendra le moment où il n’y aura plus aucun doute. Il y aura des gens qui m’aimeront, et d’autres qui diront : « Quel type agaçant », et ça ne me dérange pas. »

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