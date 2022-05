Aston Villa : Steven Gerrard rêve de Luis Suarez

Un duo magique bientôt reformé ? En fin de contrat avec l'Atlético de Madrid, Luis Suarez (35 ans) ne prolongera pas et quittera les Colchoneros cet été. En quête d'un dernier challenge en Europe, notamment dans l'optique de la Coupe du monde 2022, prévue en fin d'année au Qatar, l'international uruguayen (132 sélections, 68 buts) pourrait bien revenir en Angleterre.

The Telegraph explique qu'Aston Villa et Steven Gerrard aimeraient attirer El Pistolero du côté de Villa Park cet été. Reste à savoir si les Villans seront en mesure de répondre aux exigences salariales de l'ancien buteur du Barça et de Liverpool, où il a côtoyé l'actuel entraîneur de Villa ainsi que Philippe Coutinho, mais aussi si l'Uruguayen peut encore performer en Premier League. La piste Suarez s'inscrit en tout cas dans la continuité du mercato estival de folie que prépare Aston Villa.