Yanis Begraoui est en train de tout casser au Portugal

Joueur identifié depuis son plus jeune âge, Yanis Begraoui est en train de confirmer dans le monde des adultes. Passé par les équipes de France de jeunes (20 sélections des U17 aux U20) et formé à Auxerre, le natif d’Étampes évolue aujourd’hui à Estoril, 12e de Liga Nos. Après avoir déjà fait les beaux jours de Pau en 2022/2023 (9 buts en L2), l’attaquant de 24 ans surfe sur son excellente dynamique de la saison passée. Auteur de 11 buts en 34 matchs de championnat, il a encore élevé ses standards en ce début de saison avec 5 pions marqués en 10 matchs, ce qui lui permet d’afficher de meilleurs temps de passage que lors de ses saisons précédentes.

Hier, le Franco-Marocain a même écœuré Rio Ave en s’offrant un triplé, son deuxième depuis mai. Malgré des débuts poussifs collectivement, il continue de se détacher par ses performances, qui sont d’ailleurs suivies par plusieurs formations espagnoles. Cet été, il avait fait l’objet de plusieurs intérêts (Majorque et Espanyol) mais n’avait pas souhaité forcer son départ. Il avait plutôt l’ambition de confirmer, ce qu’il est désormais en train de faire avec réussite. Auteur de 16 buts en championnat sur l’année 2025, il s’affirme tout simplement comme l’un des meilleurs buteurs évoluant au Portugal, aux côtés de Pavlidis ou encore Samu, des pointures du championnat. De quoi lui permettre de rêver d’un avenir international avec le Maroc ? Avec de telles performances, il peut en tout cas s’autoriser à y croire.