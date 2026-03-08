Ligue 1 : Lens fait le spectacle contre Metz et se rapproche du PSG

Jusqu’où s’arrêtera le RC Lens ? Si certains pensaient que la belle première partie de saison artésienne allait s’essouffler au fil des semaines, Florian Thauvin et les Lensois sont en train de les faire mentir. Après une qualification arrachée contre l’OL pour atteindre les demi-finales de la Coupe de France, les Sang et Or avaient une belle occasion de réduire leur retard sur le PSG, qui s’est lourdement incliné vendredi contre Monaco. Pierre Sage a d’ailleurs reconduit le même onze qui avait joué 120 minutes à Lyon pour tenter de revenir à un point des Parisiens.

Mais pour cela, il fallait venir à bout d’une équipe de Metz qui se rapproche de plus en plus d’un retour en Ligue 2. La domination était logiquement artésienne, avec une première occasion franche pour Udol, mais Fischer repoussait le tir (15e), avant que Sima ne manque de peu le cadre (25e). Sur une séquence de possession du FC Metz, Lens se projetait en contre-attaque via Thomasson et trouvait, après déviation, Abdulhamid qui ouvrait le score d’une jolie demi-volée croisée (44e, 1-0). L’essentiel était assuré juste avant la pause.

Florian Thauvin encore décisif

Ce but a clairement douché les belles intentions des Grenats en fin de première période. Au retour des vestiaires, Lens a accéléré dès le coup d’envoi. Sur une projection de Sangaré, Thauvin était servi dans la surface et se jouait de la défense messine pour inscrire le break (46e, 2-0). Sonnés, les Lorrains encaissaient ensuite un troisième but quelques minutes plus tard, après un joli une-deux entre Haïdara et Udol, conclu par le Malien (52e, 3-0). Le match était alors d’ores et déjà plié à trente minutes de la fin, Metz n’ayant pas réussi à se relever et laissant les Nordistes faire tourner le ballon tranquillement.

Après leur qualification historique en demi-finale de Coupe de France, les Sang et Or terminent donc leur semaine parfaite en revenant à une petite unité du PSG, avant son déplacement à Lorient. De son côté, le FC Metz reste au plus mal avec seulement 13 points pris et se situe à six longueurs d’Auxerre, le barragiste.