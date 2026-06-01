Le FC Barcelone veut faire tomber le PSG dès la saison prochaine

Les choses vont très vite dans le football… Il y a dix ans, le FC Barcelone était considéré comme le grand modèle à suivre dans le football. De par sa politique de formation, les opportunités données aux jeunes joueurs, des mercatos généralement réussis et surtout, un jeu particulièrement agréable à regarder. Et il y a quelques années encore, le modèle parisien était unanimement décrié dans la planète football…

La suite après cette publicité

Mais la donne a clairement changé, depuis l’arrivée de Luis Enrique principalement. Avec la signature du coach espagnol, le club de la capitale a changé d’approche, mettant l’entraîneur au cœur du projet et construisant une équipe pour lui, plutôt que d’empiler les stars. Pour beaucoup d’observateurs à travers l’Europe, le coach espagnol ainsi que la direction parisienne sont les principaux artisans de ce back-to-back européen, plus que n’importe quel joueur présent sur la pelouse. Et le PSG est présenté comme un véritable exemple à suivre.

La suite après cette publicité

Le Barça veut bâtir un effectif d’élite

Dans un article publié par le journal Sport, on apprend d’ailleurs que le FC Barcelone souhaite s’inspirer du Paris Saint-Germain. D’abord, en construisant autour de Flick et en accédant aux demandes de l’entraîneur allemand. Mais surtout, dans la construction de l’effectif, en bâtissant un groupe complet, avec des postes doublés partout. L’objectif est clairement de gagner la Ligue des Champions la saison prochaine et de pouvoir vaincre l’actuel double champion d’Europe.

« Le club est conscient que pour rivaliser avec le PSG, une révolution est nécessaire », indique le média. D’où ce mercato qui a démarré en fanfare, avec l’arrivée d’Anthony Gordon pour 80 millions d’euros bonus compris. Julian Alvarez (Atlético) pourrait suivre, alors que d’autres pistes comme celles menant à Bernardo Silva (Manchester City, bientôt libre) et son coéquipier Josko Gvardiol sont aussi à l’étude. Le but est aussi de retenir João Cancelo, alors que Rashford pourrait aussi conserver sa place malgré les arrivées dans le secteur offensif. L’Europe est prévenue…