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Crystal Palace : Ismaïla Sarr élu meilleur joueur de Ligue Conférence

Par Josué Cassé
1 min.
Crystal Palace @Maxppp

Une juste récompense. Ce jeudi, Ismaïla Sarr (28 ans) a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue Europa Conférence. Pour rappel, le Sénégalais, qui n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la finale, a remporté la C4 avec Crystal Palace, tombeur mercredi soir du Rayo Vallecano (1-0).

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Meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations, l’ancien attaquant de l’OM a porté les siens tout au long de la compétition en marquant en barrages aller, en 8e retour avec un doublé qui a qualifié le club londonien, puis à l’aller et au retour en quarts et demi-finales.

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