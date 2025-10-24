Menu Rechercher
LdN (F) : les Bleues s’inclinent face à l’Allemagne en demi-finale aller

Par Jordan Pardon
L’équipe de France féminine devra faire le job à Caen mardi soir. Pour leur demi-finale aller de Ligue des Nations face à l’Allemagne, les Bleues se sont inclinées 1-0 à Düsseldorf. L’unique but de la rencontre fut l’oeuvre de la joueuse du Bayern Munich, Klara Bühl. Trouvée sur la gauche, elle repiquait, fixait De Almeida et déclenchait une frappe au premier poteau sur laquelle Pauline Peyraud-Magnin n’était pas exempt de tout reproche (79e).

Malgré les présences de Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Katoto ou encore Kadidiatou Diani, les Bleues n’ont pas été en mesure de faire trembler les filets adverses. Elles devront montrer un autre visage lors du match retour dans quatre jours, pour espérer défier décrocher une place en finale face à l’Espagne ou la Suède.

