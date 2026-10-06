La France pointe du doigt Ousmane Dembélé, le monde pleure déjà les adieux en sélection de Lionel Messi

Ousmane Dembélé en prend pour son grade

L’Équipe de France de Zidane a terminé son premier rassemblement par une victoire 4/1 face à la Belgique hier soir. Une équipe de France à deux visages qui a fait passer le public « de l’ennui à la magie » comme le placarde Le Figaro. Avec un onze remanié au coup d’envoi pour seul rescapé du match face à l’Italie Ousmane Dembélé, les Bleus ont vécu 70 premières minutes compliquées, malmenés par une formation belge bien en place. Et justement le capitaine du soir Ousmane Dembélé, replacé cette fois-ci dans le couloir droit, n’est pas épargné par la presse après une nouvelle prestation insuffisante. Pire note de notre rédaction avec un 2 cinglant, le Parisien a raté quasiment tout ce qu’il a tenté et L’Équipe parle d’un dembélé au mauvais rôle, auteur de 22 pertes de balles notamment. Du côté du Figaro, non plus, on n’épargne pas le numéro 7 tricolore jugé décevant et même sifflé par une partie du public présent à Saint-Denis lors de sa sortie.

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Adieu Léo Messi !

Lionel Messi va faire ses adieux avec l’Albiceleste ce soir à l’occasion d’un match amical face au Bénin prévu à Buenos Aires. Et forcément à quelques heures de cet évènement tant attendu, la presse pleure déjà le départ du numéro 10 à commencer par Olé qui placarde « Allez, on va pleurer mon amour » en transformant pour l’occasion le ballon en une larme. Le quotidien poursuit dans ses pages intérieurs et parle d’un amour sans fin, qui devra pourtant se terminer ce soir sur le terrain. Du côté de Clarin, on préfère prendre du recul sur l’histoire entre la Pulga et l’Argentine, passée d’un amour non réciproque à une romance éternelle. Et pour le comprendre, le quotidien ne manque pas de rappeler quelques statistiques de Léo Messi avec l’Albiceleste qui donne le vertige. Joueur le plus capé avec 207 sélections en 21 ans, largement devant Javier Mascherano qui en comptait 147. 125 buts, largement devant Batistuta et deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, la Pulga aura laissé une trace indélébile en sélection, marquée également par une Coupe du Monde et deux Copa América. Des adieux qui seront scrutés au 4 coin du monde à commencer par l’Espagne, la terre où s’est révélé aux yeux du monde le génie argentin. Et à l’image de Clarin, AS parle de l’histoire de Messi avec l’Albiceleste comme « tumultueuse avant d’être glorieuse ». Plusieurs désillusions avant de connaître la gloire pour celui qui est passé de « sans tripes” à dieu » pour reprendre les propos du quotidien. Enfin du côté de la France non plus, on ne manquera pas les adieux de Lionel Messi qui s’annonce poignant comme le souligne L’Équipe, qui parle d’un départ qui va laisser orphelin toute la sélection argentine.

L’Italie en extase devant la Squadra Azzura

Victoire 3-1 des hommes de Roberto Mancini grâce à des réalisations de Scamacca Calafiori et Pio Esposito. « Un festival italien » comme ne manque pas de le souligner Tuttosport. Et après une rencontre convaincante qui place l’Italie, 2e du groupe derrière les Bleus, c’est l’euphorie du côté de la presse transalpine. « La joie est double »placarde le Corriere dello Sport, tandis que la Gazzetta dello Sport, parle de l’Italie comme « une équipe avec une force incroyable ». Il faut dire que comptablement avec 2 succès et un nul en 4 journées et dans le jeu, l’Italie retrouve des couleurs, de l’efficacité offensive et les quarts de finale de la Ligue des Nations ne sonnent plus comme une utopie. Un renouveau qui s’illustre notamment par la venue de Roberto Mancini comme le souligne le journal au papier rose. Depuis son arrivée, le sélectionneur apporte de la sérénité et de la confiance aux coéquipiers de Gigio Donnarumma, qui lui rendent bien sur le terrain.