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Ligue 1

Le directeur sportif de Rennes met en garde Abdelhamid Aït Boudlal

Par Jordan Pardon
1 min.
Ait Boudlal marque un but en Ligue 1 avec le Stade Rennais @Maxppp

Révélation rennaise de la saison dernière (20 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), Abdelhamid Aït Boudlal aurait pu prendre le grand large dès cet été en rejoignant Fulham en Premier League. Le club anglais a proposé pas loin de 40 M€ au club breton, qui n’avait pas l’intention de vendre son joueur. Ce mercato agité a-t-il pu peser dans l’esprit d’Aït Boudlal, et par conséquent sur ses performances ? Coupable sur un but manceai malgré la victoire de Rennes dimanche (3-2), le défenseur marocain avait eu droit aux reproches de son entraîneur Franck Haise.

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«Soit il apprend vite, soit on le change parce qu’il y a de la concurrence à tous les postes. Il peut faire des choses bien, mais si tous les week-ends c’est un but…», avait déploré le coach breton en conférence de presse. Dans un entretien accordé à Ouest-France ce vendredi, le directeur sportif rennais, Loïc Désiré, a lui aussi été invité à commenter la situation de son joueur. Et il a mis les formes : «depuis mardi (la date de fin du mercato), il doit avoir la tête à 100 % au Stade Rennais, peut-être qu’il ne l’avait plus qu’à 80 %. Et à son poste… Les erreurs, il doit les gommer, c’est clair. Mais pour moi, c’est d’abord une question de concentration.» Il a également ajouté : «j’avais parfois entendu au début les mêmes sons de cloche sur les erreurs de Jacquet… Ce sont de jeunes joueurs de 20 ans, pour lesquels la période de mercato est dure aussi à gérer.»

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