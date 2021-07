LDC - 2e tour préliminaire : le PSV écrase Galatasaray, l'Étoile Rouge et les Young Boys en ballotage défavorable

Ce mercredi soir s'est disputée la deuxième salve du deuxième tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Le PSV Eindhoven a écrasé Galatasaray (5-1) grâce à un triplé de l'international israélien Eran Zahavi (2e, 35e, 84e) et un doublé de l'ex-international allemand Mario Gotze (51e, 89e). Les Néerlandais ont fait donc un joli pas vers le prochain tour, une mission quasi accomplie pour le club néerlandais avant le match retour à Istanbul le 28 juillet prochain.

En revanche ça va être plus compliqué pour certains autres. Si l'Étoile Rouge n'a qu'à gagner un but à zéro, ils se sont inclinés contre les Kazhakstanais (1-2) et devront donc renverser la vapeur. Les Young Boys, eux, n'ont pu faire mieux qu'un match nul en Slovaquie contre le Slovan Bratislava. Réponse la semaine prochaine donc !

Les résultats de la soirée :