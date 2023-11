Le Real Madrid est très inquiet !

Le Real Madrid n’est plus leader de la Liga. La Casa Blanca a laissé le trône à Girona, désormais premier en solitaire. Pourtant, dimanche soir, les Merengues avaient un match plutôt abordable, à la maison et face au Rayo Vallecano, équipe installée en première partie de tableau certes, mais loin du niveau de son voisin sur le papier. Et pourtant, les troupes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter d’un match nul 0-0, au terme d’un duel qu’ils ont certes dominé, mais où ils ont été trop impuissants dans le dernier geste.

Et ça inquiète clairement les Madrilènes. Pas Ancelotti ceci dit. « Je ne suis pas inquiet. On a fait des centres, de bonnes passes. On a essayé de toutes les manières possibles. On a essayé jusqu’à la fin. On est mécontent du résultat, mais pas du match, on méritait de gagner », confiait l’Italien après ce petit derby madrilène. Les médias eux sont bien plus tranchants, et estiment que ce Real Madrid n’a que trop peu de solutions offensives. Il est trop dépendant de Bellingham, et quand l’Anglais ne fait pas de différence, personne n’y parvient.

Les deux Brésiliens dans le viseur

Un constat qui peut sembler sévère, surtout quand on sait qu’il y a un joueur comme Vinicius Junior devant. Mais pour le quotidien AS, Bellingham est tout seul. Le journal met notamment en avant certaines statistiques pour épauler ses propos. D’un point de vue collectif déjà : le Real Madrid a marqué moins de buts que le Barça, que Girona et que l’Atlético qui compte un match de moins. 23 au total. Et surtout, Vinicius Junior et Rodrygo apportent environ la moitié de ce qu’ils ont apporté à cette hauteur de la saison dernière d’un point de vue statistique. Vinicius compte par exemple 3 buts et 2 passes décisives, quand il affichait 5 buts et 4 passes décisives à cette même période de la saison l’an dernier. Pour Rodrygo, c’est encore pire : 2 buts et 1 passe décisive, contre 5 buts et 5 passes décisives début novembre 2022.

De même pour Joselu, qui a certes inscrit cinq buts sans être titulaire, mais Benzema avait déjà fait trembler les filets à sept reprises l’an dernier. Bellingham a inscrit 13 buts cette saison, soit 44,8% du total de réalisations de son équipe. Une dépendance inquiétante donc, alors que Marca précise que le Real Madrid n’a pas réussi à remporter 3 des 5 matchs pendant lesquels l’ancien du Borussia Dortmund n’a pas marqué. Qui pour régler ce problème ? Pour les Madrilènes, il n’y a pas beaucoup de doutes : Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland…