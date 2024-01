PL : Brentford se relance face à Nottingham Forest, Ivan Toney buteur pour son retour de suspension

Après la manita d’Arsenal face à Crystal Palace (5-0) plus tôt dans l’après-midi, Brentford recevait Nottingham Forest dans le cadre de la 21e journée de Premier League. Incapables de gagner la moindre rencontre depuis début décembre, les Bees entendaient enfin renouer avec les 3 points pour se donner de l’air au classement. Invaincus en ce début d’année, les Reds souhaitaient quant à eux confirmer leur embellie. D’entrée, les hommes de Nuno Espirito Santo ont lancé les hostilités grâce à un superbe enchaînement de Danilo (0-1, 3e). Une joie de courte durée puisqu’Ivan Toney, de retour après sa suspension de 8 mois pour une affaire de paris sportifs, a égalisé en faveur des siens peu après le premier quart d’heure (1-1, 19e).

La suite après cette publicité

Classement Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Brentford 22 20 -4 6 4 10 29 33 16 Nottingham 20 21 -12 5 5 11 26 38

Au retour des vestiaires, Brentford est revenu avec de meilleures intentions que son opposant. À la réception d’un centre de Mathias Jensen, Ben Mee a donné l’avantage aux locaux peu avant l’heure de jeu (2-1, 59e). Si Chris Wood lui a répondu quelques minutes plus tard (2-2, 65e), le club londonien a une nouvelle fois pris l’ascendant sur son adversaire à la suite du but du Français Neal Maupay (3-2, 70e). Tant bien que mal, les visiteurs ont poussé pour égaliser mais les hommes de Thomas Frank ont résisté jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce résultat favorable, Brentford compte 6 unités d’avance sur la zone rouge (14e) et double par la même occasion Nottingham Forest, rétrogradé à la 16e place.