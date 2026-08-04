La Liga va mettre en place des nouvelles règles d’arbitrage incroyables !

Ces dernières années, le football a connu plusieurs changements majeurs. De l’apparition de la VAR aux pauses d’hydratation lors du dernier Mondial, le ballon-pied évolue. Dans le bon sens pour certains, dans le mauvais, pour d’autres. En Espagne, on sait que l’arbitrage est un enjeu majeur. Premièrement, car les fans espagnols sont très adeptes de polémiques arbitrales et ce clivage Barça-Real - où chacun considère que l’autre est avantagé par les instances - peut faire d’une erreur d’arbitrage une affaire d’état.

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Puis, il y a aussi un enjeu lié au spectacle. Effectivement, la perte de temps, les simulations, les fautes à répétition pour couper le rythme etc dégradent aussi la qualité du produit proposé. Javier Tebas et la Liga souhaitent prendre les choses en main et ont instauré plusieurs mesures pour cette saison 2026/2027. Comme lors du Mondial, les joueurs remplacés n’auront que 10 secondes pour quitter la pelouse. S’ils prennent trop de temps, ils devront sortir, mais leur remplaçant ne pourra pas entrer en jeu jusqu’à la prochaine interruption du jeu. Une règle qu’on a d’ailleurs vu lors du dernier Mondial, et qui vise à limiter les pertes de temps, sur les fins de match notamment.

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Des changements de possession pourront être actés par l’arbitre

Autre mesure visant à réduire la perte de temps : en cas de blessure d’un gardien qui nécessite l’entrée en jeu de soignants - hors contextes particuliers comme un choc avec un adversaire - un joueur de l’équipe devra ensuite quitter le terrain pendant une minute. Parmi les nouveautés vraiment révolutionnaires, il y a notamment les corners offerts à l’adversaire. Si un gardien décide ainsi de perdre du temps sur un six mètres, l’arbitre sifflera corner pour l’adversaire. Ce qui peut clairement changer le cours d’un match ! De même pour les touches, qui seront accordées à l’autre équipe en cas de perte de temps.

La VAR va aussi avoir un champ d’action plus élargi. Il pourra ainsi analyser un potentiel deuxième carton jaune pour un joueur, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Il pourra aussi être utilisé pour corriger certaines erreurs d’identité, comme un carton mal attribué. Des actions comme des corners mal donnés ou non-donnés seront aussi étudiées par l’outil d’arbitrage vidéo. Rendez-vous dans moins de deux semaines pour voir comment ces règles seront appliquées !