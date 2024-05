Dix joueurs mettent le Real Madrid dans l’embarras

Tout va pour le mieux du côté de Madrid. Une Liga célébrée comme il se doit ce week-end, et, à l’horizon, la possibilité de remporter une quinzième Ligue des Champions le 1er juin prochain face au Borussia Dortmund. De plus, les Merengues savent déjà qu’ils vont accueillir Kylian Mbappé cet été et peuvent se tourner vers l’avenir avec un optimisme légitimement démesuré.

Surtout qu’en plus de Mbappé, les Madrilènes ont aussi conclu, depuis plusieurs mois déjà, l’arrivée d’un Endrick qui s’annonce particulièrement prometteur. Seulement, dans le même temps, il y a plusieurs dossiers chauds à gérer encore, et l’été ne sera pas de tout repos pour Florentino Pérez, José Angel Sanchez, Juni Calafat et Carlo Ancelotti. Il y a trois types de cas sensibles : ceux qui concernent les joueurs présents au club, ceux qui sont des cibles pour mercato, puis, ceux qui sont actuellement prêtés ou sous-contrôle des Madrilènes.

De grosses décisions à prendre

Dans la première catégorie : ils sont nombreux. L’avenir de Toni Kroos, Luka Modric, Nacho et Lucas Vazquez, tous en fin de contrat. Pour les deux premiers, la tendance est plutôt à l’optimisme dans la presse madrilène ce lundi. Ce n’est pas forcément le cas pour Nacho, qui risque bien de partir cet été. Lucas Vazquez lui devrait prolonger, toujours selon les informations publiées un peu partout en Espagne ce lundi. Quant à Joselu, prêté par l’Espanyol, on devrait aussi le voir à Madrid l’an prochain, puisque les Merengues vont exercer leur option d’achat de 1,5 millions d’euros. Enfin, Lunin, que beaucoup annonçaient sur le départ suite au retour de Courtois, ne va vraisemblablement pas quitter le club.

Quant aux potentielles arrivées, là aussi, c’est flou. Alphonso Davies semblait être une priorité il y a quelques mois, mais le bon niveau de Ferland Mendy lors des gros matchs européens a un peu calmé les ardeurs madrilènes. Autant dire que faire des folies pour le Canadien n’est plus au programme. Le cas Leny Yoro est par exemple cité par El Desmarque, mais là, c’est plus un pari d’avenir qu’un besoin réel. Seulement, les Madrilènes savent que d’autres gros clubs sont dessus et qu’il faut potentiellement agir vite. Pour finir, il faudra aussi trancher pour le latéral gauche Miguel Gutierrez, brillant à Girona et sur qui le Real Madrid a une option d’achat de 10 millions d’euros. Puis, Rafa Marin, prêté à Alavés, pourrait avoir une place dans l’équipe en cas de départ de Nacho, ou bien être prêté une saison de plus. Vous l’aurez compris, l’été va être chaud au Bernabéu.