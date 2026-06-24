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Officiel Ligue 1

Strasbourg annonce sa première recrue estivale

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Marc Keller @Maxppp

Strasbourg n’a plus d’entraîneur depuis le départ de Gary O’Neil à Ipswich Town, mais le RCSA tient sa première recrue du mercato. Il s’agit du jeune milieu de terrain portugais du Vitoria Guimarães, Diogo Sousa (20 ans). Il a signé jusqu’en 2031.

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«Le Racing Club de Strasbourg Alsace confirme l’arrivée du milieu de terrain Diogo Sousa, en provenance du Vitória Guimarães Sport Clube. L’international Espoirs portugais a paraphé un contrat de 5 ans au Racing. Né à Guimarães en 2006, Diogo Sousa a disputé 28 rencontres dont 22 en première division portugaise (1 but) et remporté la Coupe de la Ligue la saison dernière avec son club formateur», annonce le club alsacien.

Pub. le - MAJ le
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