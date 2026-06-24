Strasbourg annonce sa première recrue estivale

Strasbourg n’a plus d’entraîneur depuis le départ de Gary O’Neil à Ipswich Town, mais le RCSA tient sa première recrue du mercato. Il s’agit du jeune milieu de terrain portugais du Vitoria Guimarães, Diogo Sousa (20 ans). Il a signé jusqu’en 2031.

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𝙀𝙩 𝙟𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙡𝙖̀ 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙚́𝙘𝙧𝙞𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙪𝙞𝙩𝙚 💭🇵🇹#120ansDePassion pic.twitter.com/EBnHkqaI87 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 24, 2026

«Le Racing Club de Strasbourg Alsace confirme l’arrivée du milieu de terrain Diogo Sousa, en provenance du Vitória Guimarães Sport Clube. L’international Espoirs portugais a paraphé un contrat de 5 ans au Racing. Né à Guimarães en 2006, Diogo Sousa a disputé 28 rencontres dont 22 en première division portugaise (1 but) et remporté la Coupe de la Ligue la saison dernière avec son club formateur», annonce le club alsacien.