Strasbourg annonce sa première recrue estivale
Strasbourg n’a plus d’entraîneur depuis le départ de Gary O’Neil à Ipswich Town, mais le RCSA tient sa première recrue du mercato. Il s’agit du jeune milieu de terrain portugais du Vitoria Guimarães, Diogo Sousa (20 ans). Il a signé jusqu’en 2031.
𝐶𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒́…— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 24, 2026
𝙀𝙩 𝙟𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙡𝙖̀ 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙚́𝙘𝙧𝙞𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙪𝙞𝙩𝙚 💭🇵🇹#120ansDePassion pic.twitter.com/EBnHkqaI87
«Le Racing Club de Strasbourg Alsace confirme l’arrivée du milieu de terrain Diogo Sousa, en provenance du Vitória Guimarães Sport Clube. L’international Espoirs portugais a paraphé un contrat de 5 ans au Racing. Né à Guimarães en 2006, Diogo Sousa a disputé 28 rencontres dont 22 en première division portugaise (1 but) et remporté la Coupe de la Ligue la saison dernière avec son club formateur», annonce le club alsacien.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Mercato PSG : Renato Sanches, le boulet aux 21 blessures et 548 jours d’absence qui ne vaut plus que 2 M€
Explorer