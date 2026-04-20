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Naples : Romelu Lukaku est de retour

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Romelu Lukaku au Napoli Naples @Maxppp

Depuis plusieurs semaines, la situation est tendue entre Naples et Romelu Lukaku. Blessé, le buteur belge avait décidé de se rendre en Belgique pour se soigner. Une situation qui a tendu les dirigeants des Partenopei, mécontents de ne pas avoir de nouvelles de la convalescence de l’ancien buteur de Manchester United. Annonçant une grande sanction pour son attaquant, Naples avait menacé de ne plus utiliser le joueur jusqu’en fin de saison, comme l’avait expliqué la presse italienne.

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Finalement, les choses vont dans la bonne direction. Comme l’explique La Gazzetta dello Sport, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge a fait son retour en Campanie ce lundi et devrait s’entretenir avec Antonio Conte cet après-midi. L’occasion de rabibocher tout le monde à Naples ? Les prochains jours nous le diront, mais les discussions vont dans le bon sens.

Pub. le - MAJ le
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