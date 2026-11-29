Écarté du groupe de Manchester City pour le choc face à Arsenal (2-2) ce dimanche en raison de son manque d’implication à l’entraînement ces derniers jours, Rayan Cherki devrait rapidement retrouver ses coéquipiers. Interrogé après la rencontre, Enzo Maresca est une nouvelle fois revenu sur sa décision de sanctionner l’international français. Le technicien italien a notamment affiché sa confiance quant à la réaction de l’ancien Lyonnais lors des prochaines séances d’entraînement, tout en assurant ne pas avoir vu son joueur depuis l’annonce de sa mise à l’écart.

La suite après cette publicité

« Sans aucun doute, quand on va reprendre le travail à l’entraînement, Rayan Cherki sera à 100 %… Depuis sa mise à l’écart, je ne l’ai pas vu, parce que nous avions une séance hier et ensuite nous sommes venus ici ! Donc je ne l’ai pas vu. Mais encore une fois, ce n’est qu’un match. Demain, il est avec nous, et ensuite nous verrons pour le prochain… », a expliqué Enzo Maresca. Le Français réintégrera donc le groupe mancunien dès lundi, à deux jours de la réception de Leeds United en Premier League.