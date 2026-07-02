Santi Cazorla prend sa retraite à 41 ans !

Toutes les bonnes choses ont une fin et la carrière de Santi Cazorla s’arrête officiellement ce jeudi. En effet, le milieu de terrain espagnol a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer la fin de son aventure dans le milieu du ballon rond. À 41 ans, l’ancienne sentinelle d’Arsenal, de Villarreal ou encore de la Roja, s’éloigne donc des terrains après une aventure en Arabie saoudite et un passage remarqué à Oviedo.

La suite après cette publicité

Vainqueur de deux Euros (2018, 2012), l’Espagnol aura brillé avec sa sélection, mais ce n’est pas tout. En club, il a également pesé avec des titres en Premier League ainsi qu’en Liga. Il avait remporté le trophée du joueur espagnol de l’année en 2007, ou encore la FA CUP en 2014 et en 2015. Un bilan plus que positif pour le natif de Llanera, qui aura effectué plus de 800 matchs professionnels.