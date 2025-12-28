Menu Rechercher
CAN 2025 : le Gabon est officiellement éliminé

Le Gabon rentre déjà à la maison. Battus par le Cameroun puis le Mozambique (1-0) plus tôt dans la journée, les Panthères n’ont plus aucune chance de se qualifier pour les 8es de finale, après le nul entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun (1-1), ce dimanche soir. Même en faisant partie des meilleurs troisièmes.

Une désillusion de plus pour la bande de Pierre-Emerick Aubameyang, de Denis Bouanga et de Mario Lemina, quelques semaines après avoir été battus en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde par le Nigéria (4-1 a.p). Il restera néanmoins un dernier match aux Gabonais pour sauver l’honneur, face à la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre (mercredi, 20h).

