Des chants anti-PSG lors de la présentation de Xavi à Barcelone

Xavi Hernandez est présenté en ce moment même en tant que nouveau coach du FC Barcelone. Une présentation en grande pompe, avec plus de 10.000 personnes qui se sont réunies dans les travées du Camp Nou pour l'accueillir.

Et alors que l'ancien milieu de terrain était sur la pelouse aux côtés de Joan Laporta et de sa famille, des chants anti-PSG ont été entendus en tribunes. « Puta PSG, Puta PSG ! », ont notamment lancé certains supporters barcelonais présents au stade. Pas de doutes, une véritable rivalité s'est créée ces dernières années entre Catalans et Parisiens...