C’est l’un des dossiers qui a animé les dernières semaines. Considéré depuis quelques années comme le grand espoir du centre de formation de Manchester United, JJ Gabriel n’aura pas fait long feu du côté de Carrington. Le joueur de 16 ans n’a pas souhaité signer professionnel avec les Red Devils et a annoncé son départ ce mardi soir. Sa destination n’est plus qu’un secret de polichinelle puisque le Real Madrid a pris le dessus sur la concurrence.

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Pour autant, les Merengues ne sont pas totalement convaincus puisque l’entourage du joueur, et notamment son père, Joe O’Cearuill, s’annonce particulièrement difficiles à gérer. Cela ne devrait pas empêcher le dossier de s’officialiser très prochainement. Particulièrement frustré de cette issue, Manchester United est assez échaudé par la tournure des événements. Le milieu offensif était perçu comme un élément intéressant pour le long terme.

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Manchester United veut riposter

Et cette déception pourrait ainsi pousser les Red Devils à répondre au Real Madrid par une attaque particulièrement cinglante. Selon les informations du Times, les dirigeants mancuniens envisageraient de porter l’affaire devant la justice. Pour cela, ils vont diligenter une enquête afin de déterminer si des irrégularités manifestes ont eu lieu dans le déroulement du dossier.

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Les Anglais vont essayer de savoir si le club a contacté le joueur cet été et enfreint ainsi les règles de la FIFA concernant les joueurs mineurs. Une façon pour Manchester United de se sauver la face dans un transfert qui lui aura totalement échappé. Les Red Devils ne vont récupérer que 300 000 livres sterling dans l’opération, soit environ 360 000 euros, pour les frais de formation.