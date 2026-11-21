Le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), à l’occasion de cette 11e journée de Ligue 1. Entré en jeu à la place de Désiré Doué, sorti sur civière et en larmes après une blessure au genou droit, Ferran Torres a parfaitement répondu présent en inscrivant un but. Une entrée en jeu particulière pour l’Espagnol, dans une rencontre marquée par le gros coup dur subi par son coéquipier.

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Au coup de sifflet final, l’attaquant parisien a surtout retenu le résultat, malgré quelques imperfections dans le jeu. « On a perdu un peu plus de ballons. Mais si vous ne marquez pas, vous pouvez être déçu. On a marqué et on a pris les trois points. Gagner, c’est le plus important, surtout après la trêve, et prendre les trois points », a-t-il expliqué. Une victoire précieuse pour le PSG, qui repart de Nice avec trois points et une pensée particulière pour Désiré Doué.