Serie A : folle remontada du Torino contre l’Inter Milan

Au Stadio Olimpico Grande Torino, le Torino a accueilli l’Inter Milan pour cette 34e journée de Serie A dans une rencontre animée. Les Nerazzurri ont rapidement pris l’ascendant en ouvrant le score à la 23e minute grâce à Thuram, bien servi par Dimarco qui bat, par la même occasion, le record de passes décisives sur une saison en Serie A. Solides et efficaces, les hommes de Chivu ont ensuite maîtrisé la première période face à un Torino en difficulté, avant de faire le break à l’heure de jeu avec un but de Bisseck (61e), encore sur une passe de Dimarco.

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Mené par deux unités, le Torino a finalement réagi avec caractère dans le dernier tiers du match. Simeone a réduit l’écart à la 70e minute, relançant totalement la rencontre, avant que la pression ne s’accentue sur la défense milanaise. Après une décision de la VAR offrant un penalty aux locaux, Vlašić a égalisé à la 79e minute. Dans une fin de match tendue, aucune des deux équipes n’a réussi à reprendre l’avantage, et les deux formations se sont quittées sur un match nul spectaculaire (2-2). Au classement, l’Inter Milan a toujours un doigt sur le Scudetto.