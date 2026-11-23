La colère ne retombe pas chez les supporters de l’AS Saint-Étienne. Au lendemain de leur déplacement avorté à Reims, où les Verts se sont imposés samedi (1-0) lors de la 13e journée de Ligue 2, les groupes de supporters stéphanois ont publié un communiqué commun pour dénoncer un « fiasco liberticide honteux » et accuser les autorités d’avoir empêché leur venue malgré plusieurs décisions de justice. Initialement, une réunion organisée le 4 novembre avait permis de définir les conditions d’un déplacement encadré de 1 000 supporters, avec un trajet obligatoire en bus et un point de rendez-vous fixé. Mais jeudi, le ministère de l’Intérieur a publié un nouvel arrêté interdisant aux personnes se présentant comme supporters de l’ASSE de voyager entre la Loire et la Marne durant la journée de samedi. Une décision qui a provoqué l’incompréhension des groupes concernés. « Nous sommes donc autorisés à assister à un match, mais nous ne pouvons pas emprunter la route pour accéder au stade », ont-ils ironisé. Après plusieurs recours, les juridictions administratives avaient précisé que les déplacements restaient possibles à condition de ne pas afficher sa qualité de supporter stéphanois. Malgré ces précisions, les cars ont été interceptés par les forces de l’ordre avant leur arrivée au stade Auguste-Delaune, contraignant leurs occupants à rebrousser chemin.

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Les groupes de supporters accusent désormais directement le ministère de l’Intérieur d’avoir provoqué ce revirement de situation à la dernière minute. Dans leur communiqué, ils affirment avoir pris la route conformément aux modalités initialement prévues, munis de trois décisions de justice qu’ils estimaient favorables à leur déplacement. Mais leurs échanges avec les forces de l’ordre n’ont pas permis de débloquer la situation. « Il nous a été enjoint de rebrousser chemin, escortés jusque dans la Loire », racontent-ils, avant de dénoncer « un revirement de situation impulsé en haut lieu ». Les ultras accusent notamment le ministère d’avoir ordonné au préfet de la Marne d’intercepter leurs convois, une affirmation qui relève à ce stade de leur version des événements. Ils dénoncent également des moyens policiers disproportionnés et estiment que leurs libertés fondamentales ont été bafouées. Déterminés à ne pas en rester là, les groupes stéphanois annoncent leur intention de poursuivre leur combat devant la justice afin d’obtenir la reconnaissance de leurs droits et d’établir la responsabilité de l’État. Pendant ce temps, sur le terrain, les joueurs de l’ASSE avaient décroché les trois points grâce à un but de Zuriko Davitashvili, devant un parcage visiteurs resté vide.