BL : le Borussia Dortmund dompte le Hertha Berlin

En progrès ces dernières semaines, le Borussia Dortmund se devait de briller ce samedi face au Hertha Berlin pour poursuivre sa mission remontée. Sixièmes, les Marsupiaux se présentaient face au 15e et premier non relégable. Un match très disputé, mais longtemps dominé par le club de la Ruhr. Entreprenants, mais pas assez réalistes, les joueurs d'Edin Terzic rentraient au vestiaire sur un score de parité.

En seconde période, le Borussia Dortmund continuait d'insister et parvenait enfin à trouver la faille. Plein axe à 25 mètres des buts, Julian Brandt fusillait Rune Jarstein qui était totalement perdu sur l'action (54e). En fin de match, le Hertha Berlin lâchait encore un peu plus avec le carton rouge de Vladimir Darida suite à un gros tacle sur Marco Reus (80e). Servi devant le but par Youssoufa Moukoko, Giovanni Reyna touchait le poteau (89e). Auteur d'une belle entrée en jeu, Youssoufa Moukoko marquait d'ailleurs dans les derniers instants (90e+1). Le Borussia Dortmund s'impose 2-0 et grimpe à la cinquième place à un point de l'Eintracht Francfort, le quatrième.

Le classement de la Bundesliga