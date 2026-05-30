PSG : premières tensions aux abords du Parc des Princes

Ce samedi, la finale de Ligue des Champions, qui avait lieu à Budapest, était diffusée au Parc des Princes devant les supporters parisiens qui n’ont pas pu se rendre dans la capitale hongroise. Pendant le match, l’ambiance s’est brutalement tendue aux abords du stade lors de rassemblements liés à la finale PSG-Arsenal.

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Premières tensions près du Parc des Princes à Paris.



Mouvement de foule après des tirs de feux d'artifice contre la police qui a répliqué avec du gaz lacrymogène.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/h66wsFmmyH — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Selon des sources présentes sur les lieux, des tirs de feux d’artifice ont directement ciblé les forces de l’ordre, qui ont immédiatement répliqué par des jets de gaz lacrymogène pour disperser les fauteurs de troubles. Ces affrontements soudains ont déclenché un vif mouvement de foule parmi les supporters présents. Prise de court par les détonations et les fumigènes, la foule s’est rapidement éparpillée dans la panique, alors que la police tente actuellement de sécuriser le périmètre.