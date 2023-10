Inter Miami : Lionel Messi pourrait retrouver les Newell’s Old Boys

Depuis son arrivée aux Etats-Unis et à l’Inter Miami, Lionel Messi a mis un coup de projecteur sur le championnat américain encore en développement malgré plusieurs avancées depuis quelques années. Les matches de la Pulga sur le sol floridien sont scrutés et cela ne peut qu’apporter que du bien à la franchise de David Beckham et, plus généralement, à la MLS.

Plusieurs équipes, non-américaines, songeraient également à organiser des rencontres amicales de prestige contre l’équipe du septuple Ballon d’Or. Et selon les dernières indiscrétions de TyC Sports, les Newell’s Old Boys, club formateur de l’ancien du PSG et du Barça, ont bon espoir d’accueillir l’équipe de Tata Martino sur le sol argentin durant l’année 2024. Un retour aux sources le temps d’un soir qui devrait ravir les fans de Lionel Messi et qui devrait être particulièrement scrutée.