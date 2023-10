L’OM annonce le départ de Javier Ribalta

La suite après cette publicité

Il n’y avait plus de suspense. Choqué par la réaction des supporters lors de la réunion houleuse du 18 septembre dernier, Javier Ribalta ne se sentait plus de poursuivre sa mission de directeur du football. Arrivé le 18 juin 2022 au sein du club phocéen, l’ancien dirigeant de la Juventus a choisi de se retirer, un peu moins d’un mois après le départ de l’entraîneur Marcelino.

Passé par l’AC Milan, Manchester United, la Juventus ou le Zenit, Ribalta était très proche du président Longoria. Les deux hommes avaient d’ailleurs collaboré ensemble chez les Bianconeri entre 2015 et 2017. Mais le contexte agité de Marseille a convaincu le bras droit de Longoria sur le mercato de prendre la poudre d’escampette. L’OM vient de confirmer son départ via un communiqué.

À lire

OM : Pablo Longoria réagit au départ de Javier Ribalta

L’OM réorganise son organigramme

«L’Olympique de Marseille fait évoluer son organisation. A la suite d’échanges constructifs survenus récemment au sein du club, et en coordination étroite avec le Conseil de Surveillance et Frank McCourt, qui a réaffirmé son engagement, sa confiance, et son attachement envers le club, l’Olympique de Marseille annonce une évolution de son organisation interne et notamment de son Directoire. Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne», indique le communiqué, avant de conclure.

La suite après cette publicité

«Toujours aux côtés du Président, Pablo Longoria, Pedro Iriondo continuera d’exercer son rôle de membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement. De même, Stéphane Tessier, également membre du Directoire, sera en charge de la Direction générale de l’Olympique de Marseille avec notamment sous sa responsabilité cinq pôles clés à savoir les Opérations, le Business, l’Administratif et Finance, la Communication et le Sportif. Ce dernier pôle sera renforcé en temps voulu, une fois que le Directoire aura arrêté son choix sur le profil idoine». Pour rappel, l’ancien défenseur Medhi Benatia est fortement pressenti pour remplacer Ribalta.