Fenerbahçe rejoint Puma !

La saison en club vient de se terminer pour laisser place à l'Euro et à la Copa America mais aussi au mercato des équipementiers. En Turquie, certains clubs ont présenté leurs nouveaux maillots en vue de la saison prochaine mais ce n'est pas le cas de Fenerbahçe qui va plus loin et annonce rejoindre Puma.

Alors qu'adidas fournissait l'équipe le club aux 19 championnats de Turquie depuis 2004, c'est maintenant la marque au félin bondissant qui prend le relais. Les deux entités ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et n'ont pas encore donné de détails sur le contrat mais il s'agit certainement d'un accord à long terme, comme à chaque nouveau partenariat. L'arrivée de Mesut Özil en janvier dernier a probablement joué un rôle dans cette collaboration, l'équipementier allemand ayant sans doute été attiré par la puissance marketing du champion du monde allemand.

« Merci adidas pour chaque année où nous avons été ensemble, côte à côte », ce sont les mots du club à l'égard de la marque aux trois bandes qui aura fourni le club pendant 17 ans. De son côté, adidas a tenu à dire au revoir aux Canaris à travers une vidéo émouvante retraçant les longues et belles années de leur collaboration.

adidas, uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğine duygusal bir videoyla veda etti... Omuz omuza birlikte olduğumuz her yıl için teşekkürler adidas! #herparçasındaemekvar pic.twitter.com/SyqgJvbjCz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 28, 2021

Le club turc et Puma ont en tout cas réussi leur opération de communication puisque l'annonce du partenariat n'a pas manqué de faire réagir les supporters sur les réseaux sociaux alors que les prochaines semaines seront sans doute intenses entre les matchs de la Turquie à l'Euro et la sortie des maillots que porteront Mesut Özil et ses coéquipiers la saison prochaine.