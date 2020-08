Juventus : Andrea Pirlo explique son choix de devenir entraîneur

Hier, la Juventus a annoncé qu'Andrea Pirlo (41 ans) était nommé entraîneur des U23 de l'équipe turinoise. «Une nouvelle aventure commence aujourd'hui pour Andrea Pirlo et la Juventus, qui 5 ans plus tard retournent travailler ensemble. Andrea est en fait le nouvel entraîneur des moins de 23 ans». L'ancien milieu retrouve donc son ancien club et les terrains avec une toute autre casquette. Il a été présenté ce vendredi. L'occasion d'expliquer sa décision. «Je n'ai jamais pensé entrer dans la direction du club, j'aime être sur le terrain, j'ai des rêves et je veux les atteindre. Je vais expliquer aux gars ce que signifie jouer pour la Juventus et le travail qui doit être mis en place, match après match».

Puis il a ajoute : «j'aime prendre mes responsabilités, ça me fait me sentir vivant. Les parcours de Guardiola et de Zidane? Tout le monde aimerait avoir le même parcours mais il faut le gagner, acquérir de l'expérience. Le chemin sur lequel je vais m'embarquer est le bon pour moi (...) Ma génération ? Elle avait beaucoup envie de jouer au football. Beaucoup d'entre eux sont devenus entraîneurs. Nous sommes de bonnes personnes avec de l'ambition et avec le désir de travailler dur, de se réjouir et de souffrir. Avec cette même passion qui fait que vous continuez à avancer». Enfin, il a confié : «tous les entraîneurs que j'avais m'ont beaucoup donné, mais chacun a son style de jeu. Je vais demander à mon équipe de jouer du bon football, de gagner et de prendre le contrôle du match». Après la parole, place aux actes pour le maestro Pirlo !