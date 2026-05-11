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Ligue 1

PSG : Luis Campos est attendu auprès d’une recrue potentielle

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Campos et Luis Enrique @Maxppp

Ces dernières semaines, le nom d’Aleksey Batrakov (20 ans) est cité du côté du PSG. Un intérêt que son agent avait confirmé le 23 avril. « Des recruteurs du PSG étaient présents aux matchs du Lokomotiv. Ils étaient au match aujourd’hui.» Son club avait toutefois mentionné ne pas avoir reçu d’offre pour le moment. Mais cela risque d’avancer.

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Ce lundi, Sport-Express relaye des déclarations de Vladimir Kuzmiche, l’un des agents du Russe. « J’ai des informations selon lesquelles lui-même (Luis Campos) ou l’un de ses plus proches collaborateurs devrait se rendre à Moscou. Ils communiqueront principalement avec le club», a-t-il lancé. Ce qui confirme un intérêt des Parisiens pour le milieu auteur de 17 buts et 12 assists en 35 apparitions toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
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