PSG : la nouvelle sortie de Maxwell sur Zlatan Ibrahimović

Maxwell a également évoqué son lien particulier avec Zlatan Ibrahimović, avec qui le Brésilien a partagé le vestiaire à l’Ajax, à l’Inter, au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain. Une relation qui dépasse largement le cadre du football, les deux hommes ayant traversé ensemble plusieurs étapes majeures de leurs carrières et construit une véritable amitié au fil des années. Invité du podcast du Portugal Football Summit, animé par Pedro Pinto, Maxwell a livré un témoignage particulièrement fort sur leur relation. « C’était une aventure incroyable que nous avons vécue ensemble. Nous avons eu la chance de partager des larmes et des joies, des titres, mais aussi d’apprendre l’un de l’autre. Nos enfants ont grandi ensemble et sont également amis. »

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L’ancien latéral parisien a également décrit la personnalité de l’ancien buteur suédois, connu pour son caractère et son immense exigence sur les terrains. Maxwell estime toutefois que cette facette très compétitive de Zlatan Ibrahimović ne doit pas faire oublier l’homme qui se cache derrière cette image. « Il a un caractère très fort, et c’était très intense de partager chaque entraînement avec lui, parce qu’il était toujours extrêmement compétitif et très exigeant avec tout le monde. Mais en même temps, c’est quelqu’un qui a un cœur immense, qui donne tout aux personnes en qui il a confiance et à celles qu’il aime. Pour moi, c’est un frère. »