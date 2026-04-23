Roberto De Zerbi recrute un psychologue pour Tottenham

Libre après son départ de l’OM, Roberto De Zerbi (46 ans) a rebondi à Tottenham. Un club en pleine galère et au bord de la relégation. Pour aider les Spurs à éviter le pire et surtout à renouer avec la victoire, puisqu’ils enchaînent les mauvais résultats et les désillusions.

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Ce jeudi, The Times révèle que le technicien italien a décidé de recruter un psychologue afin d’améliorer la santé mentale de ses hommes. Il souhaite sur ses joueurs atteignent un « niveau de confiance différent » après près de 4 mois sans succès.