Naples : la déclaration d’amour de Victor Osimhen

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec le club du Napoli, l’attaquant nigérian, Victor Osimhen, voit encore son nom impliqué dans plusieurs rumeurs de départ malgré son renouvellement. Les plus grandes écuries anglaises continuent de faire pression sur la direction des Partenopei. Mais le natif de Lagos a tenu à rassurer tout le peuple napolitain. Il compte respecter son contrat et a réitéré l’amour qu’il portait pour le club, la ville, les tifosi et la région. Depuis 2020, Osimhen est devenu une véritable idole à Naples, grand artisan du Scudetto historique la saison passée :

«Il y avait beaucoup d’attentes élevées quand je suis arrivé à Naples, mais j’ai eu une série de blessures puis le Covid s’est installé. Mais les gens ne m’ont jamais abandonné. Beaucoup d’entre eux m’ont remonté le moral, m’ont envoyé des messages, m’ont envoyé des fleurs… Ils m’ont montré beaucoup d’amour. Les aider à remporter le Scudetto est quelque chose pour lequel je remercie Dieu, car j’ai pu leur rendre la confiance qu’ils avaient en moi… C’est un honneur de jouer au stade Maradona et de les entendre chanter mon nom à chaque fois que je marque. Je dois respecter mon contrat. Quoi qu’il arrive cet été, tout le monde le saura. Pour l’instant, je suis à la Afcon et je me concentre là-dessus», a-t-il déclaré dans les colonnes du Guardian.