FFF : le gouvernement réclame la tête de Noël Le Graët

La suite après cette publicité

L’interview de Noël Le Graët est en train de provoquer un marasme dans toute la France. Après avoir violemment pris à partie Zinedine Zidane, l’actuel président de la Fédération française de football a été critiqué dans toute l’Europe par les réseaux sociaux, la presse, mais aussi des personnalités des Bleus, comme Kylian Mbappé. Ce lundi soir, c’est Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, qui a eu des mots forts et a demandé des actions.

«On a vu que les propos tenus par le président Le Graët à propos de Zidane ont provoqué un émoi à la hauteur de ce qu’est Zinédine Zidane. C’est aussi à la mesure d’une forme de lassitude, pour ne pas dire exaspération, à l’égard de propos qu’on ne veut plus entendre et d’attitudes qu’on ne veut plus voir, a d’abord rappelé la ministre. Avant de prendre à charge l’actuel dirigeant de 81 ans. Dans son communiqué d’excuses, ces mots sont inquiétants tant ils montrent que c’est possible que ça disjoncte à nouveau à l’avenir. Il est profondément défaillant sur la fonction de représentation. C’est très problématique quand il dirige une telle Fédération».

À lire

Équipe de France : la sortie hallucinante de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane

«Sur la fonction de représentation, la faillite est établie»

Sans demander sa démission ou acter son départ de la Fédération, Amélie Oudéa-Castera a fait pression sur le Comex de la FFF pour que des décisions soient prises. «Il faut que le Comex s’en empare et s’exprime dessus. Le Comex aura de la matière sur le comportement sur président. Nos grands joueurs méritent mieux que ce qu’ils ont à la tête de leur Fédération (…) Sur la fonction de représentation, la faillite est établie et le Comex doit en prendre la mesure. Sur les prochaines étapes, l’audit aidera le Comex à prendre la décision qui s’impose. Un appel à la démission ? Je ne pose pas l’équation dans ces termes-là. Il est profondément défaillant sur la fonction de représentation. C’est très problématique quand il dirige une telle Fédération», a-t-elle expliqué.

La suite après cette publicité

Des mots forts de la part de la part de la ministre des Sports, qui a également ajouté que son ministère pourrait avoir le dernier mot dans cette affaire. Enfin, Amélie Oudéa-Castera a mentionné que le président de la République, Emmanuel Macron, n’avait pas non plus apprécié cette sortie. «Les textes prévoient aussi à certains moments au ministère des Sports de prendre la main. En priorité, les instances de la Fédération ont des outils pour traiter ces problèmes. Le président de la République est vraiment déçu et vraiment heurté quand de tels propos sur une légende du sport français et mondial sont tenus». Cela commence à sérieusement mal tourner pour Noël Le Graët.