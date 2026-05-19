Le Paris FC réfléchit déjà à quitter le Stade Jean-Bouin

Le Paris FC voit plus grand. Installé depuis cette saison au stade Jean-Bouin, le club parisien réfléchit déjà à la question de son futur stade. Selon les informations du Parisien, des discussions ont déjà débuté entre Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, et Antoine Arnault. L’objectif à moyen terme serait de doter le PFC d’une enceinte de 30 à 35 000 places afin d’accompagner ses ambitions européennes après 2029.

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Auteur d’une saison correcte en Ligue 1 avec une 11e place pour son retour dans l’élite et une moyenne de 16 899 spectateurs à Jean-Bouin, le Paris FC estime déjà que son actuelle enceinte pourrait rapidement devenir trop petite. Plusieurs pistes sont étudiées : une éventuelle rénovation du stade Charléty, la construction d’un nouveau stade dans le Grand Paris ou, à plus long terme, une possible installation au Parc des Princes, seulement si le PSG venait à quitter son stade.