Bayern Munich : Mbappé, Haaland… les révélations croustillantes sur le mercato

Ce samedi soir, le Bayern Munich a clôturé sa saison de la meilleure des manières en remportant la Coupe d’Allemagne face à Stuttgart (3-0). Une large victoire obtenue en grande partie grâce à Harry Kane qui s’est offert un triplé dans ce match marquant par la même occasion ses 59e, 60e, et 61e buts de la saison. L’international anglais, depuis son arrivée en Allemagne, marche sur l’eau et a rapidement fait oublier les saisons historiques de Robert Lewandowski pendant de longues années. Et le club bavarois qui avait explosé son record de transfert en déboursant 100 millions pour Kane peut avoir le sourire.

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Si le Bayern Munich s’est toujours illustré par sa politique de transferts souvent prudente et moins couteuse que les géants européens, il avait décidé de sortir le chéquier pour recruter un vrai numéro 9 capable de remplacer Lewandowski. Après le départ du Polonais, le club avait misé sur Sadio Mané pour mener son attaque. Mais le Sénégalais n’avait jamais réussi à s’épanouir dans un rôle d’attaquant plus axial et la direction avait donc décidé de miser sur Harry Kane. Ce dimanche, dans un entretien accordé à SPORT1, l’ancien directeur sportif Hasan Salihamidžić a fait des révélations sur le mercato du Bayern et expliqué que la piste Harry Kané avait été tenté dès le départ de Lewandowski.

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Le Bayern a tenté le coup Kylian Mbappé

«Quand il est devenu évident que Lewandowski allait partir – c’était en octobre, novembre 2021 –, nous avons eu des discussions et avons dû réfléchir à qui pourrait prendre la relève. Nous avons alors tenté de prendre contact avec Kane, et cela a traîné jusqu’à la fin de la saison. Mais Tottenham a très vite fermé la porte à l’époque et ne voulait absolument pas en parler», a-t-il d’abord lancé avant d’expliquer que le Bayern Munich avait aussi tenté… Kylian Mbappé et Erling Haaland pour devenir le star du club.

«Il y avait bien Mbappé oui mais il était totalement hors de portée financièrement. Haaland a aussi été évoqué pour nous. Bien sûr, nous devions nous assurer qu’il s’agirait d’un attaquant de haut niveau. Au FC Bayern, il faut quelqu’un qui fasse gagner des matchs, que ce soit Giovane Élber à l’époque, Lewandowski, ou maintenant bien sûr Kane. Mais il faut procéder avec beaucoup de prudence car cela coûte cher. Pour nous, il était toujours clair que Harry Kane était le candidat numéro un. Nous avons accueilli un nouvel entraîneur en mars : Thomas Tuchel. Environ quatre semaines plus tard, au mois d’avril, nous nous sommes réunis et étions clairement d’accord pour dire que Kane serait notre priorité numéro un sur le marché des transferts. La même semaine, nous sommes allés à Londres et avons rencontré la famille. Il a vraiment une famille formidable ; son père et son frère sont très sympathiques, et nous avons eu de bonnes discussions. Ensuite, les gars (ses successeurs) ont pris le relais. Bien sûr, ce n’était pas facile de faire quitter Londres à Harry Kane, mais le FC Bayern avait le poids nécessaire et ils ont réussi à le faire».