OL - MHSC : les compositions officielles

La deuxième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli duel entre l’Olympique Lyonnais et Montpellier. A domicile, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Rémy Riou dans les cages derrière Saël Kumbedi, Duje Caleta-Car, Sinaly Diomandé et Nicolas Tagliafico. Maxence Caqueret et Johann Lepenant constituent le double pivot. Seul en pointe, Alexandre Lacazette est soutenu par Bradley Barcola, Rayan Cherki et Jeffinho.

De son côté, Montpellier s’organise dans un 4-2-3-1 avec Benjamin Lecomte qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Falaye Sacko, Christopher Jullien, Boubacar Kouyaté et Issiaga Sylla. Jordan Ferri et Joris Chotard se retrouvent dans l’entrejeu. Musa Al-Tamari, Téji Savanier et Arnaud Nordin soutiennent le buteur Akor Adams.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Riou - Kumbedi, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Lepenant - Barcola, Cherki, Jeffinho - Lacazette

Montpellier HSC : Lecomte - Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla - Ferri, Chotard - Al-Tamari, Savanier, Nordin - Adams