Cinq équipes ont raté Jürgen Klopp

En janvier 2024, Jürgen Klopp a pris tout le monde du football par surprise en annonçant qu’il quittait Liverpool à la fin de la saison 2023/2024. Quelques mois plus tard, l’Allemand allait même plus loin en déclarant qu’il prenait sa retraite de coach. «À partir d’aujourd’hui, c’est tout pour moi en tant qu’entraîneur. Je ne prends pas cette décision sur un coup de tête, mais cela a été une décision générale. J’ai également entraîné les meilleurs clubs du monde. J’ai toujours envie de travailler dans le football et d’aider les gens avec mon expérience et mes contacts.»

Une retraite dont il est sorti en octobre de la même année, lorsqu’il a été nommé directeur du football mondial par Red Bull. Aperçu depuis dans chaque ville où la société autrichienne possède un club (Leipzig, New York, Paris notamment), Klopp n’est pas resté longtemps sans faire parler de lui dans le monde du ballon rond. Certains ont même peut-être cru que l’ancien entraîneur des Reds allait faire son grand come-back, notamment en Espagne.

Klopp a dit non à MU et Chelsea

En effet, le nom de Klopp a souvent été cité dans les travées du Bernabéu, quand les jours de Xabi Alonso commençaient à être comptés. L’hypothèse d’un retour à Anfield avait également fleuri de l’autre côté de la Manche quand Arne Slot a connu un début de saison plus que difficile. Mais au final, Klopp n’a pas repris du service. Et ça ne devrait pas changer pendant un certain temps. C’est en tout cas ce qu’a annoncé son agent, Marc Kosicke, dans un entretien accordé à Transfermarkt.

«Pour l’instant, je ne vois pas cela arriver, car il est très heureux dans son nouveau rôle et dans cet environnement. Peut-être qu’à un moment donné, il dira qu’il a besoin de retrouver l’ambiance des vestiaires. Mais pour l’instant, il est très, très heureux dans son rôle. Avant de rejoindre Red Bull, Jürgen aurait pu entraîner les équipes nationales des États-Unis ou de l’Angleterre. Probablement aussi celle de l’Allemagne, si Julian Nagelsmann n’avait pas déjà été là. Même Chelsea et Manchester United se sont renseignés, bien que Jürgen ait clairement indiqué qu’il n’entraînerait aucun autre club en Angleterre. Ces demandes n’ont pas cessé. Jürgen a subi une métamorphose, passant d’un entraîneur avec une large perspective à des responsabilités plus managériales.» C’est dit.