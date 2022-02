Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Neymar avant le Real !

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, ce jeudi, Mauricio Pochettino n'a bien évidemment pas pu éviter les questions concernant Neymar, de retour à l'entraînement collectif en début de journée. Et pour cause. A cinq jours désormais du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le Brésilien reste plus que jamais incertain. Devant les journalistes, le technicien argentin a tout d'abord confirmé que l'ancien barcelonais ne serait pas disponible, ce vendredi à 21 heures, pour la 24ème journée de Ligue 1 face au Stade Rennais.

Concernant sa présence face aux Merengues, Pochettino «espère» malgré tout que ce dernier pourra tenir sa place et s'est vu, en ce sens, rassurant, pointant notamment toute l'expérience du numéro 10 parisien pour arriver dans les meilleures conditions le 15 février prochain : «tous les grands joueurs veulent jouer dans les grandes rencontres. Ney il a l’expérience par le passé d’avoir vécu ce type de situation, il a l’expérience pour gérer ça, il sait comment faire pour être au maximum pour ce type de match», a ainsi rappelé le coach des Rouge et Bleu.